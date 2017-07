Arrestan profesora por regalarle una fiesta sexual a su alumno de 16 años

Un regalo bastante curioso fue el que le obsequió la profesora Emily Lofing a uno de sus alumnos, ya que lo sorprendió con una “fiesta sexual” para celebrarle su cumpleaños número 16.

La docente de 27 años y quien ya tiene un matrimonio, se encargaba de dictar clases en el Nebraska City Middle School. Por su parte, la defensa de la profe aseguró que ella pasaba por un momento depresivo de su vida, teniendo una crisis mental durante el tiempo de la fiestica que le ofreció a su alumno.

