ARMSTRONGS: banda protagonista de inicio de semana en El Gallo

Los iconos punk de Bay Area, Billie Joe Amstrong, Tim Armstrong y su sobrino Rey Amstrong, decidieron unirse para hacer ‘ARMSTRONGS’.

Fue así como hicieron su primer lanzamiento titulado “If There Was Ever A Time”.

El grupo ha donado todos los ingresos de la venta del sencillo a 924 Gilman, un lugar punk donde Rancid y Green Day realizaron sus primeros espectáculos.

924 Gilman es un lugar de bricolaje, sin fines de lucro y para todas las edades. Es usado usualmente para eventos musicales, artísticos y comunitarios en Berkeley, California.

Nuestra banda protagonista en El Gallo es ARMSTRONGS con su canción “If There Was Ever A Time”.



Video: Hellcat Records | Youtube