¿Cómo armar un buen parche para viajar en moto?

Algunas personas les puede parecer fácil rodar en grupo, pero no, casi cualquier cosa que hagas en grupo necesita coordinación, y créanlo no es tan fácil. Hay cosas simples que para andar en moto deben saber, y que de no prestar atención pueden poner en riesgo su vida y la de los demás: Recuerde, en un grupo de moteros lo más importante a cuidar es la seguridad.

Nombrar un capitán de ruta: siempre que salgan en grupo asegúrense de que hay una persona que lleva la batuta del resto de integrantes. Este personaje deberá tener la experiencia necesaria y decidirá cuál será la ruta a tomar y la velocidad que llevará la caravana.

Este personaje no puede ser cualquiera, tiene que saber todo. Y todo es todo. Si el camino que lleva está en condiciones, cada cuanto hay lugares para tanquear, si la velocidad es la correcta. Además, este también designará quien va ir en el último puesto del grupo, encargado de hacer y ver que todo el mundo vaya donde tiene que ir. En teoría estos dos son los que velan por la seguridad del todo el grupo.

En movimiento: Siéntase seguro de sus capacidades como conductor Tiene que estar consiente de cuáles son sus habilidades con la moto en movimiento y si tiene la suficiente experiencia. Llevar una distancia prudente entre los vehículos y estar al tanto del líder que al fin de cuentas es quien guía el camino. No se afane, cada salida lo irá dotando de más experiencia.

Coordinen las señales: No. No se trata de las de tránsito. Todo grupo de moteros debe coordinar señales entre el líder y el resto del grupo para coordinar las paradas o eventuales emergencias. Recuerde que en camino no va a poder estar comunicado todo el tiempo con cada persona del grupo, es necesario entonces que antes de arrancar ya se sepan cuáles son las señales fijas para detenerse, de emergencia, estación y demás.