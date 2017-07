Arcade Fire trollean las camisetas ‘rockeras’ de Kendall y Kylie Jenner

Las camisetas por el módico precio de 125 dólares de Kendall y Kylie Jenner se volvieron noticia, pues estas genias pusieron sus rostros y logos encima de obras o imágenes de grandes bandas del rock como The Doors, Pink Floyd y Ozzy Osbourne, entre otros.

El cyberbullying no se hizo esperar y por tanto matoneo, las Jenner publicaron un comunicado disculpándose y retiraron las camisetas del mercado.

Sin embargo, Arcade Fire, decidieron aprovechar la ocasión y sacar al mercado en un concierto en Londres una camiseta en la que por encima de la cara de Kendall Jenner pusieron el logo de su próximo álbum, ‘Everything Now’.

So @arcadefire are selling their own versions of *those* Kendal and Kylie Jenner t-shirts pic.twitter.com/vTrKrDJPxp

— Thomas (@thomasjsmith__) 4 de julio de 2017