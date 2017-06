Anthony Kiedis pidió no juzgar a Chris Cornell por quitarse la vida

Ya se cumplen 3 semanas desde que conocimos la trágica muerte de Chris Cornell y aún el mundo del rock sigue recordando a la voz del grunge que partió de este mundo. En lo que ha corrido del tiempo, los restos del artista ya fueron cremados y despedidos por sus amigos y familiares, a eso le sumamos los miles de fans que lo acompañaron desde el resto del mundo.

Por su parte, los demás íconos del género siguen rindiendo tributo a la memoria de Chris, y este fue el caso de Anthony Kiedis, vocalista de los Red Hot Chili Peppers, quien en entrevista con Sonic 102.9 se refirió a lo ocurrido:

“Teníamos una relación con él y el resto de Soundgarden, porque salimos de gira juntos para Lollapalooza 1992. Eran un montón de sujetos muy agradables, y tuvimos la posibilidad de compartir harto con ellos.”

“Fue lindo ver cuando se reunieron, y demoledor cuando me di cuenta que él estaba en un estado mental tan doloroso que decidió quitarse la vida. No lo puedo juzgar por eso, porque no conozco ese tipo de dolor. Tiene que ser lo suficientemente agobiante como para querer irse de aquí. Bendiciones para su familia, él dejó el mundo como un lugar mejor”. Agregó el líder de los Chili Peppers.