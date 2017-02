Angus Young se integraría a los Guns N’ Roses en sus próximos conciertos

La banda comandada por Axl Rose aterrizó esta semana en Sídney, de allí partió un fuerte rumor el cual afirma que el mítico miembro de AC/DC podría estar junto a los Guns N’ Roses, tal y como ocurrió en el Festival Coachella 2016.

Tales rumores partieron cuando un grupo de fans de los Guns aseguraron a través de su portal web que la banda había estado ensayando algunas canciones de AC/DC en las últimas semanas.

Aparte de esto, el loquillo Angus Young recibió a los Guns N’ Roses en el aeropuerto de Sídney con un “protocolo” bastante peculiar, ya que el equipo del aeropuerto 9impidó que los integrantes de la banda se bajaran del avión porque antes debían hacer u chequeo de seguridad. Cuando la tensión se apoderó del momento, Angus entró al avión simulando el chequeo con un chaleco naranja, el mismo que utilizan los encargados de la logística en el aeropuerto, broma que se encargó de contar Duff McKagan en su cuenta de Twitter:

Told we had to stay on plane last night in Sydney; ‘airport security’ wanted to do a check. We waited. It was Angus Young is an orange vest!

