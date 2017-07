‘Ama la vida’: la frase que le dijo a Chester Bennington su hijo antes de morir

El hijo de Chester Bennington le dejó una nota con un mensaje bastante contundente y conmovedor 18 días antes de su muerte.

El hijo del vocalista de Linkin Park se llama Tyler y tiene apenas 11 años. Resulta que 18 días antes de la muerte de su padre, Tyler decidió dejarle una nota bastante conmovedora.

En esta carta el mensaje es claro: disfruta la vida y ámala. Esa pequeña nota en un post-it fue pegada en la taza de café de Chester y la foto del hecho fue compartida por Talinda Bennington, la ahora viuda del músico.

Con lo de ‘Castillo de Cristal’ hacía referencia a una canción de Linkin Park. Les compartimos la fotografía.

Our Tyler is the best! @ChesterBe pic.twitter.com/3PYol3h61U

— Talinda Bennington (@TalindaB) 2 de junio de 2017