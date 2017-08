Alisten silla porque llegaron los estrenos de Netflix para septiembre

Estamos a pocos días de finalizar agosto, esto significa que desde ya debemos agendarnos para saber qué es lo que prepara Netflix en septiembre.

Como es costumbre, la plataforma streaming tiene el listado de las series y películas con las que nos atrapará de nuevo gracias a su variedad de títulos, series originales y todo tipo de contenidos con diversos géneros cinematográficos en la plataforma.

Por este motivo agarren control y de una vez tachen sus títulos favoritos porque es solo cuestión de días para que septiembre llegue y de la mano de Netflix ya tendremos plan para todos los días.

Series

1 de septiembre

Narcos, temporada 3

Gotham, temporada 3

Gray’s Anatomy, temporada 13

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D, temporada 4

Jane the Virgin, temporada 2

Once Upon a Time, temporada 6

8 de septiembre

BoJack Horseman, temporada 4

15 de septiembre

American Vandal, temporada 1

16 de septiembre

How to get away with murder, temporada 3

22 de septiembre

Fuller House, nuevos episodios.

25 de septiembre

Star Trek: Discovery, temporada 1

DC’s Legends of Tomorrow, temporada 2

Supergirl, temporada 2

29 de septiembre

Club de Cuervos, temporada 3

Big Mouth, temporada 1

Documentales y especiales

1 de septiembre

Surfear para vivir

5 de septiembre

Marc Maron: Too Real

15 de septiembre

Strong Island

Foo Fighters: Back and Forth

George Harrison: Living in the material world

19 de septiembre

Jerry Before Seinfeld

Películas

1 de septiembre

Hector and the search for happiness

Big eyes

4 de septiembre

Más notas perfectas

Ted 2

8 de septiembre

#RealityHigh

15 de septiembre

First they killed my father

20 de septiembre

The Divergent Series: Insurgent

22 de septiembre

6 Días

Amores Caníbales

29 de septiembre

Nosotros en la noche

30 de septiembre

Terminator Génesis