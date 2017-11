Alisten ese sofá: vean los estrenos de Netflix en noviembre

Llega el penúltimo mes del año y antes de ponernos en modo navidad, aprovecharemos los días de descanso que ofrece noviembre, por eso es mejor que adueñen del control remoto y alisten todo para ver los estrenos que prepara Netfilx en noviembre.

Vean el listado y escojan de una vez

Originales de Netflix:

1 de noviembre – Greenleaf (Temporada 2)

3 de noviembre – Alias Grace

3 de noviembre – The Big Family Cooking Showdown (Temporada 1)

7 de noviembre – The Sinner

10 de noviembre – Lady Dynamite (Temporada 2)

17 de noviembre – The Punisher (Temporada 1)

17 de noviembre – Shot in the Dark (Temporada 1)

22 de noviembre – Godless

23 de noviembre – Nola Darling (Temporada 1)

24 de noviembre – Frontera (Temporada 2)

24 de noviembre – The Many Faces of Ito (Temporada 1)

24 de noviembre – Trailer Park Boys: Out of the Park (Temporada 1)

28 de noviembre – Glitch (Temporada 2)

28 de noviembre – Good Morning Call (Temporada 2)

Series con temporadas

1 de noviembre – Érase una vez (Temporada 7)

1 de noviembre – The Code (Temporada 2)

1 de noviembre – Versailles (Temporada 1)

21 de noviembre – La esclava blanca (Temporada 1)

22 de noviembre – Scorpion (Temporada 3)

Películas

2 de noviembre – Lorax. En busca de la trúfula perdida

3 de noviembre – Objetivo: Londres

9 de noviembre – Arma fatal

13 de noviembre – La habitación

15 de noviembre – Carmina y Amén

20 de noviembre – Mi gran boda griega 2

22 de noviembre – El libro de la selva

25 de noviembre – Pesadillas

29 de noviembre – Zombie camp

30 de noviembre – Malditos bastardos

Películas originales de Netflix

10 de noviembre – El Asesino

17 de noviembre – Mudbound

17 de noviembre – A Christmas Prince