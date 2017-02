Alisten el bolsillo: este es el precio de la Nintendo Switch en Colombia

Traemos buenas noticias para aquellos que esperaban la nueva consola de Nintendo, la misma que ya varios almacenes de cadena pusieron en venta en nuestro país.

Así que vayan alistando la billetera porque la Nintendo Switch tendrá un valor de $1.699.000, de esta manera lo anunciaron los sitios web de almacenes de cadena como Ktronix.

Por ese precio el comprador recibirá la consola, el dock para la conectividad al televisor, un Joy-Con Grip, dos Joy-Con y sus respectivos cables de conectividad.

De igual manera, junto con la Nintendo Switch, estará en preventa el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild por un valor de $239.000, pero su precio de colección será de $599.000.

Las entregas de las Switch serán en 3 de marzo, ya que ese día fue el elegido por Nintendo para su lanzamiento.