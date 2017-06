Aliste crispetas: en julio llega a Netflix una oleada de estrenos

Aquí le compartimos el nuevo contenido en series, películas y documentales que llegarán en julio a Netflix.

Series:

Castlevania: El último sobreviviente de un clan deshonrado pelea para salvar al noreste de Europa de Drácula. La primera temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 7 de julio y está inspirada en el clásico videojuego del mismo nombre.

Friends From College: En esta comedia original de Netflix un grupo de amigos que se conoció en Harvard enfrenta la llegada de sus cuarenta años, experimentando el éxito -o la falta de él-. La primera temporada estará disponible desde el 14 de julio.

El Tirador: Aunque una batalla haya terminado otra nueva apenas comienza para Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe), quien nuevamente está por encontrarse en medio de un peligroso plan. La segunda temporada de esta serie original de Netflix estrenará un nuevo episodio cada semana desde el 19 de julio.

Ozark: En esta oscura y peligrosa serie, una familia entra en conflicto luego de mudarse a un condominio en Ozark, donde se ven envueltos en un mundo de dinero sucio. Esta serie original de Netflix, protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, se estrena el 21 de julio.

El Chema: La primera temporada de esta serie, que se estrena en Netflix el 1 de julio, sigue la épica transformación de un joven y astuto traficante que se convirtió en uno de los líderes más infames del mundo del narcotráfico.

Bates Motel: El 1 de julio se estrena en Netflix la cuarta temporada de esta serie que continúa narrando la oscura saga de los años de juventud de Norman Bates, en la que saldrán a la luz extraños detalles sobre la aberrante relación que mantiene con Norma, su mamá, además de los traumas que lo llevarán a convertirse en un psicótico asesino.

One Punch Man: Saitama posee una fuerza tan brutal que nada se interpone en su camino, pero no tiene el respeto de nadie. Al unirse a la Asociación de Héroes, los resultados que obtiene son dispares. La primera temporada de esta serie de anime se estrena el 1 de julio en Netflix.

Lucifer: El dueño de un ostentoso club nocturno en Los Ángeles y antiguo rey del infierno disfruta de una nueva vida, pero todo cambia cuando una hermosa estrella de pop es asesinada afuera de su negocio. Pronto, Lucifer se encuentra en una posición poco familiar: en el lado del bien. La primera temporada de esta serie estará disponible en Netflix desde el 24 de julio.

La Doña: Altagracia (Aracely Arámbula) es una poderosa y elegante mujer de negocios, quien se enamora al tramar una despiadada venganza, lo que provoca el choque de dos mundos y la destrucción de vidas en el camino. La primera temporada estará disponible en Netflix desde el 1 de julio.

Películas:

To the Bone: El 14 de julio estará disponible esta película original de Netflix en la que una joven anoréxica se embarca en un viaje de autodescubrimiento que a veces es divertido y otras veces es horroroso, luego de entrar a un hogar de recuperación dirigido por un doctor poco convencional.

The Incredible Jessica James: Entristecida por una mala ruptura, una aproblemada dramaturga de Nueva York hace una extraña conexión con un hombre divorciado; un diseñador de aplicaciones, al que conoce en una cita a ciegas. Esta película original de Netflix se estrena el 28 de julio.

El Paseo 4: Este año la familia Rubio viaja a Miami. Playa, brisa, mar y un paseo de olla incluido. Así es el estilo de esta pintoresca familia, que por casualidades del destino tiene la oportunidad de viajar al extranjero. Ellos harán gala de todo su encanto colombiano y vivirán las más divertidas situaciones. Estreno en Netflix el 1 de julio.

Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra: Cuando un joven recluta al malicioso y carismático pirata Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) para que lo ayude a rescatar a una doncella de sus bucaneros enemigos, él y su heterogéneo equipo pronto se verán enfrentados a aterradoras fuerzas sobrenaturales y a una antigua maldición. Disponible en Netflix desde el 1 de julio.

Piratas del Caribe: El Cofre de la Muerte: Con la ayuda de Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth Swann (Keira Knightley), el buscapleitos, pero alegre Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) busca una forma de salir de la deuda de sangre que tiene el fantasma de Davy Jones (Bill Nighy) con la esperanza de evadir una eterna condena. Estreno en Netflix el 1 de julio.

Piratas del Caribe: En el Fin del Mundo: En la tercera parte de esta franquicia y que se estrena el 1 de julio en Netflix, la Compañía Comercial Holandesa de las Indias Orientales ha jurado liberar a los mares de los piratas, y el capitán Barbossa (Geoffrey Rush), Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth Swann (Keira Knightley) inician un viaje hacia la guarida de Davy Jones para salvar a Jack Sparrow (Johnny Depp).

Un Golpe de Talento: Buscando la forma de salvar su alicaído negocio, el agente deportivo J.B. Bernstein (Jon Hamm) lanza un reality show para encontrar a los mejores jugadores de cricket en India, con el objetivo de convertirlos en profesionales del béisbol y ficharlos en las Ligas Mayores. Estreno en Netflix el 1 de julio.

The Disappearance of Eleanor Rigby: Contada desde dos perspectivas en dos capítulos independientes, este fascinante drama describe la ruptura entre Eleanor (Jessica Chastain) y Conor (James McAvoy), quienes comienzan a separar sus caminos luego de un traumático y trágico evento. Disponible en Netflix desde el 1 de julio.

Mundo Jurásico: El parque temático Mundo Jurásico permite a sus visitantes vivir la experiencia de ver dinosaurios reales; sin embargo, algo feroz se esconde detrás de estas atracciones: un dinosaurio genéticamente modificado con salvajes capacidades. Cuando la gran criatura escapa el caos se apodera de la isla. Ahora está en las manos de Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) salvar a los turistas del parque de un ataque prehistórico. Estreno en Netflix el 9 de julio.

Hambre de Poder: Michael Keaton interpreta a un vendedor que ve la idea de un restaurante de comida rápida y contribuye a su expansión a través del país, quedándose tanto con el dinero como con el crédito. La historia del fundador de McDonald’s, Ray Kroc, se estrena el 11 de julio en Netflix.

Sex Tape: Un matrimonio, interpretado por Cameron Díaz y Jason Segel, despierta y descubre que el vídeo íntimo que grabaron la noche anterior se perdió, lo que deriva en una frenética búsqueda por su paradero. Estreno en Netflix el 31 de julio.

Documentales y Especiales:

En Busca del Coral: Un ejecutivo de publicidad arma un equipo junto a biólogos marinos y diseñadores de cámaras para capturar evidencias de cómo el cambio climático está destruyendo los impresionantes arrecifes de coral. Este documental original de Netflix se estrena el 14 de julio.

Daughters of Destiny: La cineasta ganadora del Oscar®, Vanessa Roth, sigue a un grupo de jóvenes que pertenecen a las familias más pobres de India, mientras se esfuerzan por un futuro más brillante. La primera temporada de esta serie documental original de Netflix estará disponible desde el 28 de julio.

The Standups: Los humoristas Nate Bargatze, Deon Cole, Fortune Feimster, Nikki Glaser, Dan Soder y Beth Stelling entregan una serie de sketchs en la primera temporada de este especial de comedia original de Netflix, que se estrena el 4 de julio.

Aditi Mittal: Things They Wouldn’t Let Me Say: Una de las primeras mujeres en realizar un espectáculo de stand up en India, Aditi Mittal, se confiesa sobre su vida y cómo es ser mujer en su país en este nuevo especial de comedia original de Netflix que se estrena el 18 de julio.

Manny: La carrera de Manny Pacquiao como boxeador es solo una pequeña parte de su turbulenta e inspiradora historia de vida que ha sido capturada en este detallado documental. Después de luchar por salir de la pobreza Manny estaba destinado a convertirse en un héroe nacional. Disponible en Netflix desde el 1 de julio.

Disney Nature: Osos: Este cautivante documental de DisneyNature sigue a dos madres osas café mientras crían a sus cachorros en medio del esplendor de los salvajes bosques de Alaska. Durante el transcurso de un año los cachorros juegan en la nieve, aprenden a pescar y eluden a una manada de lobos cazadores. Estreno en Netflix el 1 de julio.

KIDS

El Amanecer de los Croods: Cuando una enfermedad amenaza la posición de Grug como el líder del valle, Eep da un paso adelante. Un romance prohibido obliga a los Croods y a los Broods a firmar una tregua. La cuarta temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 7 de julio.

Luna Petunia: El 7 de julio se estrena la segunda temporada de esta serie original de Netflix, donde las aventuras de Luna en Amazia continúan, mientras explora maravillas como el Bosque de Jalea, conoce nuevos amigos y encuentra divertidas maneras de aprender y crecer.

Buddy Thunderstruck: La lista de quizá: En esta serie original de Netflix, que se estrena el 14 de julio, Buddy y Darnell quieren hacer realidad todas esas ideas locas y potencialmente geniales que han acumulado. ¡Y tú tienes la última palabra!

The Worst Witch: El primer año de Mildred Hubble en la Academia Cackles está llena de pociones, hechizos, palos de escoba y un desastre tras otro. La primera temporada de esta serie infantil original de Netflix se estrena el 21 de julio.

Maléfica: Dándole un giro de 180 grados al clásico cuento de “La Bella Durmiente”, este drama de fantasía vuelve a contar la historia, esta vez desde el punto de vista de la malvada hada madrina Maléfica (Angelina Jolie). Mientras defiende su patria de los invasores, la joven Maléfica recibe un duro golpe del destino. Estreno en Netflix el 1 de julio.

The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water: El pánico se apodera de Fondo de Bikini cuando un pirata roba la receta secreta de la Cangreburger. Bob Esponja y sus amigos emprenden una misión con tal de recuperarla. Disponible en Netflix desde el 1 de julio.