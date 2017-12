¡Aleluya! Los hermanos Gallagher se reconcilian, o eso es lo que dice Liam

El 2017 no solo acabó con las esperanzas de ver de nuevo juntos a los hermanos Gallagher, sino que también nos regaló música de cada uno de los ex Oasis por separado: Noel con su proyecto ‘Noel Gallagher’s High Flying Birds’ y Liam con ‘As You Where’.

Además de esto, fue un año en el que vimos como Liam atacó a su hermano en repetidas ocasiones, disparando a través de sus redes sociales y criticando la nueva música de Noel.

Pues parece que las diferencias quedaron atrás, o al menos eso es lo que hace creer el menor de los Gallagher, quien a través de su cuenta de Twitter felicitó a su hermano y de paso le deseó una feliz navidad:

“Quiero desearle una feliz Navidad a todo el equipo de NG (Noel Gallagher). Ha sido un año fantástico, gracias por todo. Estoy ansioso por verlos mañana”.

I wanna say Happy Xmas to team NG it's been a great year thanks for everything looking forward to seeing you tmorrow AS YOU WERE LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 19, 2017

Después de esto, un fanático le respondió su tuit diciendo “”¿Al equipo de quién? No vas a tener un quiebre psicótico cuando sea Navidad y Noel no se contacte contigo ¿No?”, a lo que Liam respondió.

“Ya se contactó” y “estamos bien de nuevo”.

……..Team who? Your not going to have a meltdown on here come Christmas day are you Liam when NG doesnt reach out to you. — Paul Blake (@pbfl81) December 19, 2017

We're all good again — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 19, 2017

Sin duda esto pone un ladrillo más a la esperada reconstrucción de Oasis ¿o no?