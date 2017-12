El jefe de contenidos de House of Cards, Ted Sarandos, afirmó que la House of Cards regresará pero con un importante cambio. Kevin Spacey ya no estará dentro de la producción.

La sexta temporada tendrá un total de ocho episodios y el protagonista será Robin Wright, (Claire Underwood). “Estamos emocionados de darle un cierre a los fans”.afirmó Ted Sarandos.

¿Qué tal será esta temporada sin Spacey? Ustedes juzgarán el próximo año.