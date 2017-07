Ahorrador de links: la nueva estrategia de WhatsApp

Felices o no, WhatsApp mantiene actualizando su interfaz para tener a gusto a los usuarios, y aunque algunas opciones que agregó se parecen a las que ya manejan redes sociales como Facebook e Instagram, la app parece tener más ideas para incluir.

Para esto, WhatsApp avanza en una actualización que ahorrará links en cuanto a videos de YouTube hablamos, ya que no será necesario entrar a la plataforma de videos para ver el contenido; ahora y según aclara WaBetaInfo, vamos a poder seguir la conversación con el chat abierto y ver el video a la vez.

El medio experto también añade que los usuarios iOS serán los primeros en disfrutar de esta actualización. Por su parte quienes manejen sistema operativo Android deberán esperar un poco para tener el “ahorrador de links”.

WhatsApp will support YouTube in the app!https://t.co/uZtRYigasj via @WABetaInfo

