Ahora Liam Gallagher dice que las entrevistas le producen nervios

A estas alturas de la vida no debería resultar sorprendente que cada aparición pública de un artista tan provocador como el roquero Liam Gallagher sea potencialmente caldo de cultivo para la polémica, aunque cierto es que la última de sus ocurrencias podría suponer un punto de inflexión en la complicada relación del artista con los medios.

Tanto es así, que en un gesto poco habitual por su parte, el veterano artista no tuvo más remedio que disculparse públicamente hace unos días por medio de su cuenta de Twitter tras protagonizar una bochornosa entrevista en el programa de la BBC ‘The Graham Norton Show’, en la que respondía con monosílabos y a la defensiva las amables preguntas que le dirigía el extrovertido presentador.

Sin embargo, y tras definirse a sí mismo en la citada red social como “un vago capul**” a raíz de su intervención televisiva y de las críticas que le han caído desde entonces, Liam ha querido explicar ahora que su actitud displicente durante la entrevista nada tiene que ver con una supuesta aversión hacia su anfitrión o al tipo de cuestiones que le trasladaba.

“Tengo que decir que siempre me ha incomodado mucho esta parte del negocio, me resultan raras [las apariciones en televisión]. Soy de los que prefiere salir al escenario y limitarme a cantar mi canción”, ha revelado al diario The Independent sobre su presencia en la televisión pública, a la que acudió para presentar su nuevo sencillo ‘For What It’s Worth’.

“Sé que en ocasiones me puedo poner muy nervioso en esas circunstancias, pero creo que al final conversamos un poco. Graham es un tipo genial, y para nada me hizo preguntas que me parecieran estúpidas. Simplemente me cuesta lidiar con ese aspecto de la farándula”, ha añadido.

Por otro lado, Liam no ha dudado en aprovechar la ocasión para incidir una vez más en las profundas diferencias de carácter que existen entre su hermano Noel y él, pero ahora para subrayar lo complementarios que eran durante sus años de gloria en Oasis.

“Por eso funcionábamos tan bien juntos, Noel y yo, porque a él le encantaba hacer este tipo de cosas promocionales, mientras que yo prefería cantar lo que hiciera falta y luego tirarme en el sofá. Ese era el equilibrio que teníamos en Oasis”, ha manifestado.