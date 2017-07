Agente de policía es obligada a dejar su trabajo por haber sido actriz porno

La agente Kristen Hyman atraviesa un fuerte proceso legal contra las autoridades de la Oficina del Sheriff de Hudson, acusada por “conducta impropia de un empleado público”, todo porque se descubrió que en el año 2010 protagonizó algunas películas porno.

Este caso ha generado miles de opiniones en los Estados Unidos, ya que hay quienes señalan que “su empleo anterior no tiene nada que ver el su presente”.

Kristen Hyman did nothing wrong. She engaged in legal consensual acts w/ adults.She wants to serve & protect as a police officer. Let her 🇺🇸 pic.twitter.com/8sswcWzUrJ

