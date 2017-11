¿Por qué “afeitar” a Henry Cavill valió 25 millones de dólares para la Liga de la Justicia?

Aunque no lo crean, es cierto. Superman, o mejor dicho, Henry Cavill tuvo un problema con su bigote en el rodaje de la Liga de la Justicia para interpretar al superhéroe, ya que el personal de la película pasó apuros para poder afeitar al actor sin siquiera tocarle un solo pelo.

Para muchos la salida fácil era afeitar a Henry y asó poder seguir con el rodaje, pero según El País de España, el actor no podía quitarse su bigote, ya que había firmado una cláusula con Misión Imposible VI, en la cual acordó no tocarse su bigote para el rodaje de la saga de acción.

Este pequeño problema se le presentó a Cavill y a la productora de DC, ya que algunas escenas de Superman quedaron pendientes por rodar, ¿entonces cómo hicieron para “afeitar” al actor?

Según Cavill, es imposible de hacerlo:

“No hay manera de cubrir un bigote. Lo que hicieron fue intentar retirarlo de la superficie de los labios echándolo hacia atrás con cera y poner puntos por toda mi cara para luego trabajar con el Common Gateway Interface (CGI) -Interfaz de entrada común, en español-“, aseguró Cavill en una con el canal Fox 5.

Ahora, según Business Insider, este arreglito cinematográfico le costó a la productora alrededor de 25 millones de dólares, ya que el trabajo implica la preparación de los elementos tridimensionales (una semana), después rastrear, animar y por último generar un rostro afeitado.

Aunque la tecnología no fue todo para que las redes sociales dejaran escapar el detalle:

Henry Cavill's mustache could not be contained by mere human CGI pic.twitter.com/TnxdpbeNVT — Zack (@Blankzilla) November 16, 2017

paramount not letting henry cavill shave his mustache for justice league because of mission impossible six, thus costing WB millions, is a legendary flex and i respect it so much — ☕netw3rk (@netw3rk) November 20, 2017