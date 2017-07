Actriz de ‘Padres e Hijos’ es culpada de participar en películas porno en México

Una de las actrices que pasaron por la televisión colombiana, Tania Robledo, es recordada por su actuación en la novela ‘Padres e Hijos’, por lo que hace poco apareció y no precisamente muy contenta de su parte.

Al parecer y según cita El Universal, la actriz estaría trabajando para producciones con alto contenido sexual donde aparece con poca ropa, por este motivo es tildada de ser una actriz porno.

Por eso en entrevista con ‘Se dice de mí’, programa del Canal Caracol, la actriz se confesó sobre las supuestas películas de cine para adultos que protagoniza:

Que me hayan etiquetado de ser una actriz porno, o una chica fácil, o una chica de ambiente, o qué sé yo, adjetivos así feos, por las películas que he hecho, eso ha sido feo […] Creo que lo peor que me ha pasado es tener que estar exhibiendo como una prueba de decencia. [Dicen,] ‘La niña se puteó’, ‘tan buena que era y se dañó la niña’; eso ha sido fuerte.

Aunque la actriz confesó que no tenía planes para hacer parte de películas eróticas, además que su papel en la novela colombiana, donde representaba a una joven noble y recatada logró que los televidentes la juzgaran por el cambio que tuvo en su carrera actoral.