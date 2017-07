9 celebridades amantes de las motos

La fama y la velocidad no son excluyentes, una muestra nos la da este breve listado de superestrellas del cine y la música quienes, al igual que la mayoría de los mortales, se desvela por las supermotos

Brad Pitt

Es difícil imaginar alguien más famoso que Brad Pitt, una súper estrella cuya sola mención de películas bastaría parta llenar un este artículo. Pero lo importante para nosotros, en este caso, es su nutrida colección de motocicletas que incluye desde motos de carreras hasta modelos de la segunda guerra mundial.

Norman Reedus

No sólo es el personaje favorito de muchos en la famosa serie televisiva Walking Death, este actor estadounidense es un conocido amante de las motocicletas con la que generalmente interactúa en diversas producciones como The Boondock Saints y The Ride.

Pink

Una de las rockeras más queridas y carismáticas del mundo musical, que además se desempeña como compositora, bailarina, acróbata y actriz. Su pasión por mas motos es tal que su esposo, Carey Hart es un expiloto profesional de motocros que además le regaló una moto creada por el mismo.

Tom Cruise

Otra megaestrella que combina la lucha contra momias y el salvamiento de la galaxia con su pasión por las motocicletas que lo ha llevado ha tener una colección entre las que se incluyen modelos como esta Vyrus 987 C3 4V de más de cien mil dólares.

Ewan McGregor

El superactor británico que ha encarnado decenas de cintas llegando incluso a representar al maestro jedi Obi Wan Kenobi de la guerra de las galaxias es otro reconocido amante de las motocicletas incluyendo modelos como la Sunbeam S7 (1956) o la Moto Guzzi V7 Sport (1972) entre otras.

Stephen King

El maestro del terror y el suspenso, el escritor estadounidense más prolífico de las últimas décadas es un amante de las motocicletas, tanto que incluso ha salido como invitado especial en la serie de televisión Sons of Anarchy

Justin Timberlake

El famoso cantante y superestrella del pop estadounidense es un confeso amante de las motocicletas al punto de tener modelos de Harley-Davidson personalizados con los que acostumbra salir cerca a sus numerosas propiedades.

Orlando Bloom

Se trata del elfo-pirata más famoso de la pantalla grande que también es conocido por preferir las motocicletas como su vehículo de transporte en la ciudad. Es más, compara el conducir estos vehículos con la meditación cuando conduce su BMW S1000R.

David Beckham

Una de las mayores glorias del fútbol británico, Beckham es además de presentador, modelo y empresario, un famoso admirador de las motocicletas con una colección que incluye modelos como la Triumph Scrambler.