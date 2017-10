A los 70 años muere George Young, productor de AC/DC y hermano de Angus Young

George Young, hermano de Angus y Malcolm Young, murió en la madrugada del 23 de octubre a sus 70 años.

El comunicado que lamentó la muerte de George, productor de los éxitos de la banda australiana, resaltó que sin él no habría existido AC/DC:

“Con gran dolor en nuestro corazón tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro querido hermano y mentor George Young. Sin su ayuda y guía no habría existido AC/DC”.

Young comenzó su carrera como guitarrista y compositor con la banda The Easybeats. En los años 70, con la disolución de la banda, creó su propia compañía de producción y apoyó a su hermano con un proyecto musical llamado AC/DC, haciendo parte de canciones como “High Voltage”, “T.N.T.”, “Dirty Deeds Done Dirt Cheap”, “Let There Be Rock” y “ Powerage”.