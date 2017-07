18 años después: parece que de la sexy Vicky de American Pie ya no queda nada…

Las clásicas películas de American Pie hicieron parte de una adolescencia en la que soñamos algún día asistir a una de las fiestas organizadas por el gran Steve Stifler, reuniones llenas de mujeres hermosas, alcohol, locuras y mucho rock and roll.

Por eso, quienes hayan visto la saga, saben que una de las sensuales mujeres que pasaron por estas películas fue Vicky, personaje protagonizado por Tara Reid. La actriz reapareció en la alfombra roja de ‘Valerian and the City of a Thousand Planet’, dejando ver que de aquel papel de American Pie ya no queda nada.

Los espectadores también opinaron a través de las redes sociales, quienes tildaron a la actriz de 41 años de tener una delgadez extrema: