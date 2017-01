Con esta pelea Dean Ambrose se convirtió en el Campeón Intercontinental de WWE

Dean Ambrose se convirtió, en la noche de ayer, en campeón intercontinental por segunda vez en su carrera, al derrotar a The Miz en el primer programa de SmackDown Live de este año.

La nueva hazaña del ‘lunático’ Ambrose ha llamado la atención, no solo por la pelea, sino porque antes de esto hubo un lío de faldas entre los dos contrincantes. Vivieron un típico culebrón de telenovela (The Miz molestó a la novia de Ambrose, ganándose una buena cachetada. Luego la esposa de The Miz se metió en la pelea y etc…) que terminó a lo mero, mero macho: en el ring.

Aquí le dejamos la pelea completa y felicitaciones a Ambrose: