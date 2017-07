13 de julio: Día Mundial del Rock

Hoy, 13 de julio, se celebra el Día Mundial del Rock. ¿Por qué? Resulta que en esta misma fecha pero muchos años atrás, se llevó a cabo el Live Aid, un festival de música que reunió a los músicos más destacados del momento en Londres y Filadelfia.

Por allá en 1985 un festival logró reunir a la mayor cantidad de rockeros de la historia. Estos artistas del género tocaron en Londres y Filadelfia con motivo del Live Aid.

Este fue un festival solidario. El fin: recaudar fondos para Etiopia y Somalia, países que pasaban por una situación de sequía y hambruna muy grave.

Bob Geldof fue el creador de este evento y reunió grandes artistas del momento como: Paul McCartney, Bryan Adams, David Bowie, Billy Joel, Bob Dylan, Phil Collins, Neil Young, Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Madonna, Elton John, Santana, Steve Wonder y Tina Turner.

Por supuesto también hicieron presencia las grandes bandas del rock: U2, Queen, The Who, Led Zeppelin, The Pretenders, Sting, Dire Straits, Black Sabbath, Judas Priest, Status Quo, The Beach Boys, entre otros.

Fue un concierto, fueron dos continentes y de allí nació el día que la Mmúsica conectada con la solidaridad lograron hacer un mundo mejor en el cual vivir. 13 de julio de 1985, fecha memorable.

¡Feliz Día Mundial del Rock, rockeros!