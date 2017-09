10 Years: Nuestra banda protagonista de lunes en El Gallo con su nuevo sencillo ‘Novacaine’

La banda de metal estadounidense 10 Years tuvo sus comienzos en Tennessee por allá en 1999. Jesse Hasek, Brian Vodinh, Chad Huff y Matt Wantland, son quienes forman esta banda.

Hoy día cuentan con 7 álbumes, siendo el último From Birth to Burial, y que fue lanzado hace dos años, en el 2015. Su octavo álbum ya viene en camino y trae como nombre (How to Live) As Ghosts.

Este será lanzado el 27 de octubre de 2017 y ya tenemos un adelanto del mismo. Este sencillo se llama Novocaine.

Hoy, nuestra banda protagonista es 10 Years con su canción Novocaine: