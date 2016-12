McGregor amenazó con “romperle la cara” a Floyd Mayweather públicamente

Con un montaje del luchador de la UFC junto al boxeador en su cuenta de Twitter, McGregor hizo una advertencia que emocionó a los seguidores de ambas disciplinas, ya que de ser verdad, sería una lucha bastante emocionante.

Hace tan solo unos días, Mayweather aseguró que McGregor era un incompetente y amenazó con abofetearlo cuando lo viera.

I am going to break his face pic.twitter.com/sI5jxpVGQN

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 24 de diciembre de 2016