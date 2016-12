Jóvenes borrachos imitan pelea de McGregor y se llevan tremenda sorpresa

Con unas copas de más, donde jóvenes simulaban una pelea al estilo McGregor en las calles de Dublín, donde en medio de risas y piruetas eran grabados por otro de sus compañeros.

Cuando todo marchaba cual lo acordado, una camioneta se detuvo frente a ellos para saber qué era lo que estaba pasando, pero nunca pensaron que dentro del vehículo estaba el luchador irlandés, Conor McGregor.

Two lads mocking Conor McGregor on the streets of Dublin last night and this happens…….. pic.twitter.com/GMyXBcjajG

— scampi claus (@lmScampi) 24 de diciembre de 2016