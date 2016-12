Rough Trade, la famosa cadena de tiendas musicales, ha producido un nuevo documental musical titulado ‘I’ve Nothing But My Name‘.

En los 22 minutos del primer episodio de este trabajo, se puede ver a Iggy Pop junto a Thurston Moore, conversando tranquilamente en el patio de la casa de la iguana del rock ubicada en Miami.

A lo largo del video se conocen un par de detalles desconocidos de la carrera de Iggy, así que vale la pena ver el video.