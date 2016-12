Game Of Thrones se convierte en la serie más pirateada del año

Por quinto años consecutivo la serie de HBO, Game Of Thrones, se convierte en la serie más pirateada del 2016, esto según el sitio web TorrentFreak.

Pero no es raro que la cadena televisiva lidere la lista de producciones de televisión más pirateadas. Basados en la publicación de la plataforma web, la serie medieval que más descargas registró ilegalmente fue compartida 350 mil veces simultáneamente, esto una vez se emitió el final de la temporada.

Cabe resaltar que las descargas ilegales que registró el sitio no varían a comparación de años anteriores, ya que esta vez contó con plataformas streaming como Amazon y Netflix.

Pero no solo la piratería ataca a Game Of trhones, ya que ma serie de AMC, The Walking Dead, se ubica en el segundo lugar de la lista que trae el top 10 de la piratería.

1. Game Of Thrones

2. The Walking Dead

3. Westworld

4. The Flash

5. Arrow

6. The Big Bang Theory

7. Vikings

8. Lucifer

9. Suits

10. The Grand Tour