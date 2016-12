Estos son los rivales de los equipos colombianos en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores ahora tendrá ahora tres rondas eliminatorias previas a la fase de grupos. Todos los partidos se los presentamos a continuación:

Primera fase

(Ida, 23 de enero; Vuelta, 27 de enero)

Universitario de Sucre vs. Montevideo Wanderers (E1)

Deportivo Municipal vs. Independiente del Valle (E2)

Deportivo Capiatá vs. Deportivo Táchira (E3)

Segunda fase

(Ida, 31 de enero, 1 y 2 de febrero; Vuelta, 7, 8 y 9 de febrero)

Atlético Paranaense vs. Millonarios (C1)

Botafogo vs. Colo Colo (C2)

Cerro vs. Unión Española (C3)

Carabobo vs. Junior (C4)

Atlético Tucumán vs. El Nacional (C5)

E1 vs. The Strongest (C6)

E2 vs. Olimpia (C7)

E3 vs. Universitario (C8)

Tercera fase

(Ida, 14, 15 y 16 de febrero; Vuelta, 21, 22 y 23 de febrero)

C1 vs. C8 (G1)

C2 vs. C7 (G2)

C3 vs. C6 (G3)

C4 vs. C5 (G4)

Los dos mejores de los eliminados en esta fase pasan a jugar la Copa Suramericana.

Fase de grupos

(Del 7 de marzo al 25 de mayo)

Grupo 1

Nacional

Estudiantes

Barcelona

G2

Grupo 2

Santos

Santa Fe

Sporting Cristal

G3

Grupo 3

River Plate

Emelec

Medellín

Melgar

Grupo 4

San Lorenzo

Universidad Católica

Flamengo

G1

Grupo 5

Peñarol

Palmeiras

Jorge Wilstermann

G4

Grupo 6

Atlético Mineiro

Libertad

Godoy Cruz

Sport Boys Warnes

Grupo 7

Nacional (Uruguay)

Chapecoense

Lanús

Zulia

Grupo 8

Gremio

Guaraní

Zamora

Deportes Iquique

Clasifican los dos primeros de cada grupo. Los terceros pasan a jugar la Copa Suramericana.