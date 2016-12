¡Estos fueron los ganadores de ‘Lo Mejor y lo Peor del 2016’!

Llegamos al último día del año y ustedes ya eligieron el ganador de cada una de las categorías a las que nos dedicamos desde el primer día de diciembre.

Así que tomen asiento porque este especial de #LoMejorYLoPeorDel2016 ya comenzó, aquí van los ganadores.

* Puede hacer clic en los resultados que están en rojo para ver los detalles de los ganadores.

Mejor Video De Youtube

Jimmy Fallon con Metallica y The Roots tocando ‘Enter Sandman’

Toretto bogotano

Esto se va a descontrolarrr

Luis baje a esa perra

James Corden con Red Hot Chili Peppers

La Embarrada Del Año

Reforma tributaria

Atlético Nacional

Donald Trump

Cancelación de Lolapallooza Colombia

Galaxy Note 7

Peor Pérdida

La tragedia del Chapecoense

Lemmy Kilmister

David Bowie

Juan Gabriel

Prince

Peor programa de la Tv

La Red Caracol

‘Todo es prestao’ (La novela sobre Galy Galiano)

Las previas del Gol Caracol

Sin tetas sí hay paraíso

‘A Otro Nivel’

Mejor programa de la Tv

The Walking Dead

Game of Thrones

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Stranger Things

Black Mirror

El hombre más sexy

Chris Evans 26.69% (205 votes)

Robert Downey Jr.

Ryan Reynolds

Henry Cavill

Jeffrey Dean Morgan

La mujer más sexy

Paulina Vega

Margot Robbie

Chloë Grace Moretz

Emily Ratajkowski

Elizabeth Loaiza

Villano del año

Rafael Uribe Noguera

Álvaro Uribe Vélez

Nicolás Maduro

Donald Trump

El ex procurador Alejandro Ordoñez

Héroe del Año

Johan Ramírez, el niño ángel del Chapecoense

Nairo

Caterine Ibargüen

El dios del rock

Leicester

Hernán Torres

Tweet Del Año

Juan Kiss y #AlmaMarcelaSilvaDeAlegría

Fortaleza Lollapalooza

Hope Solo, arquera de Estados Unidos

Aurelio Iragorri

Piqué

Peor canción

‘Epa Colombia’ de Jonatan Clay ft. Daneidy Barrera

‘Cuatro babys’ de Maluma ft. Noriel, Bryant Myers, Juhn

‘Shaky Shaky’ de Daddy Yankee

‘La Bicicleta’ de Carlos Vives ft. Shakira

‘Maldita traición’ de Alzate

Escándalo Del Año

Comunidad del anillo

El doctorado de Peñalosa

Luis Bedoya y el escándalo de la Fifa

La renuncia de Messi

Dopaje en Rusia

Idiotez Del Año

Trolleada a Juan Kiss saludando a ‘Alma Marcela Silva De Alegría’

Tamaño erróneo de los nuevos billetes en Colombia que no caben en los cajeros.

El millonario radar metereológico de Bogotá que nadie sabe manejar.

Daniel Ceballos de la banda española DVicio. Esperó que Juan Gabriel recibiera el Latin Grammy personalmente.

Presentadores de Perú hablando de la tripulación de la sonda Juno.

Baño De Ruda

James Rodríguez

Venezuela

Las firmas encuestadoras

AC/DC

Galaxy Note 7

Álvaro Uribe Vélez

Juan Manuel Santos

Mejor Gadgets

Drones

Consola Nintendo NES Classic Edition

Nike Hyperadapt 1.0 (Las zapatillas que se amarran solas inspiradas en Marty McFly)

Gafas de realidad virtual

iPhone 7 plus

Peor Película

Las Cazafantasmas

Batman Vs Superman

Escuadrón Suicida

Día de la independencia – Contraataque

La bruja de Blair

Rock Star Del Año

Toretto bogotano

Claudia López

Bob Dylan

Usain Bolt

Donald Trump

Teofilo Gutierrez

Mejor Película

Deadpool

El renacido

Doctor Strange

Animales Fantásticos y dónde encontrarlos

Carol

Lo mejor del año

Concierto de los Guns N’ Roses 38.06% (188 votes)

Los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos

La Copa Libertadores que ganó Nacional

Ascenso del América de Cali

Recambio de juguetes del Jingle Bell Rock 2016

El triunfo del Leicester en la Premier League