Chewbacca canta ‘Noche de paz’ y su “melodiosa” voz divierte a más de uno

El canal de YouTube ‘How It Should Have Ended’, dedicado a mostrar con humor el otro lado de las obras más conocidas del séptimo arte y los cómics, hizo varias adaptaciones con Star Wars y en vísperas de noche buena no se quedó atrás.

Fue así como escogió a Chewbacca, personaje de la franquicia galáctica y junto con el espíritu navideño, se fusionaron para sacar esta versión del clásico navideño ‘Noche de paz’.

El armonioso clip que dura tan solo un minuto, nos deja ver el talento que tiene Chewbacca para cantar y sobre todo para celebrar la navidad.

¿Ya se la aprendieron?