Carrie Fisher (la Princesa Leia) sufre un paro cardiaco a bordo de un vuelo

Carrie Fisher, la Princesa Leia de la saga Star Wars, sufrió un paro cardiaco mientras se encontraba a bordo de un vuelo que iba de los Ángeles Londres.

Según afirman varios medios internacionales, la artista sufrió e ataque minutos antes de que el avión llegara a tierra, por lo que asistentes de la tripulación tuvieron que intervenir para realizar los procedimiento de reanimación, tratando así de mantener con vida a Carrie.

Por casualidades de la vida, la actriz Anna Akana se encontraba a bordo del mismo vuelo de Carrie Fisher, informado así por medio de su Twitter la triste noticia que hasta ahora tiene en vilo el mundo del séptimo arte.

So many thanks to the United flight crew who jumped into action, and the awesome doctor and nurse passengers who helped

— Anna Akana (@AnnaAkana) 23 de diciembre de 2016