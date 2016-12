El bikini dorado de la Princesa Leia que cautivó al séptimo arte

Carrie Fisher saltó a la fama como la Pricesa Leia en la trilogía original de ciencia ficción de George Lucas: Star Wars: A New Hope en 1977, The Empire Strikes Back en 1980 y Return of the Jedi en 1983.

Al igual que sus compañeros Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regreso para el relanzamiento de la ópera en 2015 con Star Wars: The Force Awakens, pero el 2016 terminó con una mala noticia para el séptimo arte ya que la actriz de 60 años murió en 27 de diciembre.

Aunque los fanáticos de la saga la recuerdan por su gran papel de la Princesa Leia, otros también la tienen presente por su belleza, la misma que cautivó al mundo en los años 70, además de hacer parte de una sesión fotográfica a playa abierta donde lució su bikini dorado.