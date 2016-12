Nine Inch Nails presentará mañana su EP ‘Not The Actual Events’ y para calentar motores decidió publicar su sencillo ‘Burning

“Es el encuentro entre Reznor y el ahora miembro oficial de NIN Atticus Ross tomando un giro inesperado desde Hesitation Marks y sonando irreconocibles en sus recientes trabajos para películas”, reveló el grupo en un comunicado, sobre su nuevo EP.

Acá le dejamos la nueva canción. ¿Qué tal?